Knill für Verlängerung der Kurzarbeit

Die Kurzarbeit müsse „bis in den Herbst, Winter hinein verlängert werden“, so Knill. Sie sei ein funktionierendes und wichtiges Instrument, um die Menschen in der Beschäftigung zu halten. Die Körperschaftssteuer (KÖSt) solle von 25 auf 21 Prozent sinken. Dazu brauche es eine Stärkung des Eigen- und des Fremdkapitals in den Betrieben. „Und wir brauchen Reisefreiheit nicht nur innerhalb Europas, sondern auch in Drittstaaten.“