Für die Bullen stand er seither in 13 Pflichtspielen auf dem Platz. In den jüngsten vier Ligapartien berief ihn Trainer Jesse Marsch dreimal in die Startformation. „Er ist in seiner Entwicklung noch längst nicht am Zenit, wir haben noch große Erwartungen an ihn“, sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund.