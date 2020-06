Ein besonderes Augenmerk hat Mercedes-AMG auf die Verbesserung des Fahrwerkskomforts gelegt. Wichtig war dabei, nichts von der fahrdynamischen Track-Performance in den Fahrmodi S, Cruise und Race abzugeben. Allerdings haben die Entwickler noch Potenzial speziell beim Langstreckenkomfort und in Hinblick auf holprige Straßen im Stadtverkehr gesehen. „Wir haben an der Elastokinematik des Fahrwerks, an der Hardware, aber auch am Setup und an der Software gearbeitet“, so Jacoy. Mehr Komfort bieten damit alle Fahrprogramme, deutlich spürbar sei der Komfortgewinn aber im Komfort-Modus.