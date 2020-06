Die Tunnelkette Pack auf der Südautobahn (A2) wird Ende Juni auf Vordermann gebracht. Wie die Asfinag am Freitag in einer Aussendung mitteilte, stehen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an. In den Nächten von 22. bis 26. Juni wird der Verkehr deshalb über die Packer Straße (B70) umgeleitet.