Zunächst wird Leitungswasser in den Tank gefüllt. Manche Eiswürfelbereiter können auch direkt an den Tank angeschlossen werden, dann erfolgt die Zubereitung natürlich noch schneller. Sobald das Gerät mit einer Stromquelle verbunden ist, wird das Wasser an die Kühlelemente befördert. Dabei handelt es sich entweder um Kühlstäbe oder Kühlplatten.