Anlässlich des Weltflüchtlingstages am 20. Juni ist es den Landesrätin Gabriele Fischer und Innsbrucks Stadträtin Elisabeth Mayr wichtig, einmal mehr auf die prekäre Situation von geflüchteten Menschen an Europas Außengrenzen hinzuweisen. Anzusetzen sei aber auch hierzulande. Stadt und Land stellen deshalb Hardware für Kinder in Asylwerberunterkünften zur Verfügung, sodass die Kleinen Zugriff auf E-Learning-Programme haben.