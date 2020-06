Mehrere britische Banken, Unternehmen und Institutionen haben sich für ihre historischen Verwicklungen in die Sklaverei entschuldigt. Darunter auch die Bank of England und die Church of England sowie der Versicherungskonzern Lloyd‘s of London. Eine Sprecherin der Church of England bezeichnete es als „Quelle der Schande“, dass Personen innerhalb der Kirche von Sklavenarbeit profitierten.