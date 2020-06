Linzer Forscher analysierten Suchmaschinen

In ihrer Studie haben Navid Rekab-Saz und Markus Schedl vom Institut für Computational Perception der Universität Linz und der Human-centered AI Gruppe des Linz Institute of Technology (LIT) AI Lab Modelle und Algorithmen analysiert, die in Suchmaschinen verwendet werden - basierend auf realen Suchanfragen. Sie werden ihre Ergebnisse im Juli bei einer Konferenz über Forschung zur Informationsbeschaffung mit Suchmaschinen (International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval) vorstellen.