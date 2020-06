„Verdächtigungen und Unterstellungen“, die auf ein mögliches Kürzen des Videos von irgendwelchen Institutionen abzielen, würden „niemandem in dieser Republik guttun“, so Sobotka. So gebe es, wie schon öfter argumentiert, ein Urteil des Obersten Gerichtshofes, das „ganz klar“ bestätigen würde, dass das Video rechtswidrig entstand und folglich nicht weitergegeben werden dürfe.