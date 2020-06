Sportdirektor Christoph Freund freut sich über die Vertragsverlängerung: „Mo Camara ist nicht nur ein toller Spieler, sondern auch ein richtig guter Typ und damit sportlich und auch von seiner Persönlichkeit her ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Teams. Er ist in seiner Entwicklung noch längst nicht am Zenit, wir haben noch große Erwartungen an ihn, und ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren viel Freude mit ihm haben werden.“