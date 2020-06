Klobuchar für mehr Vielfalt in der Politik

Die Proteste rund um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd in ihrem Heimatbundesstaat Minnesota hätten ihr dabei geholfen, die Notwendigkeit einer größeren Vielfalt im Präsidentschaftswettbewerb zu erkennen. „Nach dem, was ich in meinem Bundesstaat gesehen habe, was ich im ganzen Land gesehen habe, ist dies ein historischer Moment, und Amerika muss diesen Moment nutzen“, sagte Klobuchar dem US-Fernsehsender MSNBC.