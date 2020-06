In 2000 Meter Seehöhe fand am Samstag, 13. Juni, eine gefährliche Rettung statt: Mittels Seilbergung befreiten Flugpolizisten einen 68 Jahre alten Mann aus einer misslichen Lage am Hochobir in Kärnten. Obwohl solche hochalpinen Einsätze oft als „Routine“ gesehen werden, zählen sie zu den gefährlichsten überhaupt.