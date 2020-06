Seine häusliche Las Vegas Show ist bis Sonntag mit einer Karte um acht Euro online abrufbar. „Ich spreche eher ein älteres Publikum an. Keiner jammert, dass er sich da nicht auskennt. Die Leute zahlen via PayPal oder Kreditkarte, zeigen mir Daumen hoch und warten schon gespannt auf das Konzert aus meinem Zuhause.“ Im 28m2-Wohnzimmer stehen drei Kameras, die Scheinwerfer heizen es auf 37 Grad. Rusty lächelt in der zehn Kilo schweren Elvis-Montur: „Bei Live-Konzerten schreien die Leute nach jedem Song und ich kann schnell Luft holen. Jetzt stehst da und hast Schnappatmung.“