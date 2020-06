In einem der beiden Briefe sollen die Eltern darüber informiert worden sein, dass die deutschen Ermittler in einem Mordfall ermitteln, da sie überzeugt sind, dass das Mädchen tot sei. In einem Interview mit der angesehenen italienischen Zeitung „La Repubblica“ bestätigte der deutsche Staatsanwalt Hans Christian Wolters, dass die Schreiben an die Familie geschickt worden seien.