Die mobile Ausstellung, die zum Jubiläumsreigen 100 Jahre Volksabstimmung konzipiert worden ist, ist bereit, um durch Kärnten zu ziehen. Diese Woche wurde die 40 Meter lange Plattform aus Holz am Unteren Hauptplatz in Völkermarkt aufgebaut. Sie wird in allen Bezirksstädten 100 Jahre Geschichte thematisieren.