Eine der größten Sorgen des Vereins ist, die geretteten Tiere auch mit Futter versorgen zu können. Etwa 30 Kilogramm Trockennahrung wird täglich dem Hunderudel am Hof gefüttert. Unsere „Krone“-Tierecke hat in Zusammenarbeit mit der Futterherstellerfirma „WOW!“ nun auch den Gnadenhof „Windhunde in Not“ in Niederösterreich beliefern lassen.