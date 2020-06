Zweitligist Lafnitz rüstet auf! Nach GAK-Stürmer Philipp Wendler verstärkt ab Herbst, wie in der „Steirerkrone“ zu lesen war, auch Noch-Horner Philipp Siegl die Elf von Trainer Philipp Semlic. Und in der Oststeiermark ist der 26-Jährige kein Unbekannter! „Mit Hartberg hab ich sicher die schönste Zeit meiner Karriere bisher erlebt. Wir sind zweimal aufgestiegen und ich hab auch 25 Partien in der Bundesliga absolviert“, schwärmt Siegl.