Borissow hatte auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz in der Zentrale seiner bürgerlichen Regierungspartei GERB am Mittwochabend seine politischen Gegner beschuldigt, seine Bemühungen um die Einführung des Euro in Bulgarien vereiteln zu wollen, indem sie ihn bloßstellten. „Ich habe vor, das Land in die (EU-)Bankenunion und in die Eurozone zu führen“, erläutere er seine „sehr wichtigen geopolitischen Aufgaben“.