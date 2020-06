Der erste Tag der offenen österreichischen Golf-Staatsmeisterschaften in Zell am See hat bei den Herren einen überraschenden Zwischenstand gebracht. Der 21-jährige Steirer Niklas Regner setzte sich am Donnerstag mit 63 Schlägen (9 unter Par) mit jeweils einem Schlag Vorsprung auf die beiden Profis Bernd Wiesberger und Matthias Schwab an die Spitze.