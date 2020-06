Gabbichler will nachlegen

Der dichte Spielplan und die dadurch notwendige Rotation spielt jungen Spielern wie Gabbichler in die Karten: „Aber man muss seine Chance auch nützen. Ich will mich jetzt weiter aufdrängen“, so der technisch versierte Außenspieler, der fast gar nicht Fußballer geworden wäre: „In der Jugend musste ich mich zwischen dem Kicken und dem Skifahren entscheiden. Ich bin aber froh über meine Entscheidung.“ Jetzt will Gabbichler nachlegen. Im besten Fall schon am Sonntag auswärts bei Rapid.