Auf Höhe Pfarrwerfen in Fahrtrichtung Villach bemerkte der Lenker, ein junger Flachgauer, plötzlich wie sein Auto immer langsamer wurde. Im Baustellenbereich lenkte er den Wagen in eine Pannenbucht. Noch bevor der alarmierte Pannendienst zur Stelle war, fing der Motorraum Feuer und brannte völlig aus. „Wir rückten mit Atemschutz an. Im engen Baustellenbereich war es etwas schwierig, zum Auto zu gelangen“, erzählt Einsatzleiter Martin Bergmüller Senior von der Freiwilligen Feuerwehr Pfarrwerfen. Auch die Florianijünger aus Werfen halfen bei den Löscharbeiten. Die beiden Insassen, ein junges Paar aus dem Flachgau, blieben unverletzt.