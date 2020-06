Weiter Profifußball oder doch der Schritt zurück in den Amateurfußball? „Ich habe eine Tendenz, aber die muss auch in mir erst noch reifen“, meint der 192-fache Bundesliga-Spieler, der im österreichischen Fußball-Oberhaus für Sturm und die Austria gespielt hat - unterbrochen von einem Intermezzo bei Triestina. Nach einem weiteren Zwischenstopp bei Sturm sowie bei Ried in der Zweiten Liga, geigte der Offensivspieler zuletzt über zwei Jahre in Indien für FC Pune City und Hyderabad.