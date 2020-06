Die Beziehung zu seiner ersten Ehefrau und Mutter seines ersten Kindes, Carrie Snodgress, ging gerade in die Brüche und dem sensiblen Künstler war es unmöglich, die teils sehr persönlichen und beziehungsgebundenen Songs zu veröffentlichen. „Die Songs waren einfach zu persönlich, sie haben mich damals verängstigt“, sollte er später dem US-Musikjournalisten Cameron Crowe diktieren. „Homegrown“ ist musikalisch sehr stark an „Harvest“ angelehnt und zeigt den überkreativen Young von der für viele Fans liebsten Seite - dem emotionalen, entschlackten Country Rock huldigend. Schon im Opener „Separate Ways“ zeigt sich der Protagonist enttäuscht, aber mit der Situation im Einklang. „As we go our separate ways, looking for better days / sharing our little boy, who grew from joy back then“ zeigen Young traurig, aber mit der für ihn neuen Situation versöhnt.