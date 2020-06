Weil die Klettersteige in den vergangenen Jahren wie Schwammerln aus dem Boden schossen, stieg auch die Zahl der Un- bzw. Notfälle in den „Eisenwegen“. Deshalb hat der Österreichische Alpenverein zusammen mit dem Verein „Climbers Paradise Tirol“ jetzt die Videoreihe „Sicherheit am Klettersteig“ veröffentlicht.