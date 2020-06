Jetzt wächst wieder zusammen, was zusammengehört. Durch ein Virus war die Mur in den letzten knapp drei Monaten wieder das, was sie über viele Jahrzehnte hinweg war - ein Grenzfluss zwischen zwei Welten. Und wohl nirgends wurde einem das so vor Augen geführt, wie im südöstlichsten Zipfel der Steiermark. Plötzlich standen nämlich auf beiden Seiten der historischen Brücke zwischen Bad Radkersburg und dem slowenischen Gornja Radgona wieder Soldaten und Polizisten - ein Übertritt war nur mit Ausnahmegenehmigung möglich.