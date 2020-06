Nun fordert Niedermühlbichler die Regierung eindringlich auf, zu handeln. Ein neues Mietrecht mit klaren Preisgrenzen müsse ebenso her wie die Abschaffung der Befristungen bei Verträgen. Darüber hinaus sollen Sofortmaßnahmen die ersten Notfälle verhindern. Für Mieter, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind, muss ein bundesweiter „Sicher-Wohnen-Fonds“ geschaffen werden, der rasch und unbürokratisch hilft, so der MVÖ-Präsident. „Es ist wenig Luft nach unten“ warnt Fuchs. Viele Kollegen würden überlegen in andere Branchen zu wechseln. Leer stehende Geschäftsflächen wären die Folge. Und das, so die Wienerin, könne ja auch die Regierung nicht gutheißen.