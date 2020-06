Können Sie sich noch an ihre allerersten Eindrücke von Graz erinnern?

Die ersten Tage hier haben ich nur geweint - auf der Parkbank, in der Straßenbahn, es war echt schlimm (lacht). Das lag aber nicht an Graz, sondern an einer sehr schmerzhaften Trennung. Trotzdem habe ich mich hier schnell wohl gefühlt. Ich bin als Kind öfter in Österreich auf Urlaub gewesen und kam daher sogar mit einem passenden Ohrwurm in die Steiermark: „Steirermen san very good“ (lacht).