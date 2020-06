Was die fünf wichtigsten Deliktsbereiche betrifft, gab es in vier davon Steigerungen gegenüber 2018. Darunter auch die Gewaltdelikte, die von 6167 auf 6361 anstiegen (plus drei Prozent). Aufgeteilt auf das Jahr ereigneten sich somit im Schnitt täglich 17 Gewaltdelikte in Tirol. In 5577 Fällen konnte der oder konnten die Täter ausgeforscht werden (die Aufklärungsquote beträgt somit starke 87,7%).