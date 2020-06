Der Schlagabtausch rund um illegale Partys in Wien geht in die nächste Runde: In der einen Ecke die rote Umweltstadträtin Ulli Sima, in der anderen Ex-Polizeigeneral und ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer. Zentrale Frage: Wer ist dafür verantwortlich, illegalen Corona-Partys einen Riegel vorzuschieben?