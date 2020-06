Eröffnung im August

In Zusammenarbeit mit den ATP-Architekten nehmen moderne Büro-, Gastro- und Gewerbeflächen sowie ein 3-Sterne-Hotel Gestalt an. Ab August soll geöffnet sein. Nach einjähriger Bauzeit konnte gestern die öffentliche Zufahrtsstraße, die den Namen „Kaiserreich-Straße“ trägt, offiziell eingeweiht und an die Gemeinde Kiefersfelden übergeben werden.