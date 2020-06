Banker schlugen Alarm

Prompt bekam er eine Woche später Besuch von der Rumänin, die ihn mit wechselnden Begleitern, darunter ihrem Freund in der Wohnung aufsuchte. Von 5. August bis 7. Jänner konnten sie ihrem „Sponsor“ so 53.500 Euro herauslocken. Als sie am 7. Februar mit dem Senioren bei dessen Bank 15.0000 Euro beheben wollten, schlugen die Banker Alarm. Seither ist das Pärchen in U-Haft, muss nun die Strafe absitzen.