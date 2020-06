Dass der Klub in der Winterpause Marko Basic ablösefrei nach China habe wechseln lassen, sei ein schwerer Fehler gewesen. „Jeder Anfänger hätte da noch was rausgeholt“, polterte Schuiteman, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für den GAK kickte. Dass mit Allen Njie ein wichtiger Spieler wegen Corona in seiner Heimat Liberia festsitze, kreidet der Sportchef auch seinem Vorgänger an. Der Klub habe Njie dazu gedrängt, während der Pandemie in seine Heimat zu fliegen. „Er weinte sogar, weil er nicht heimwollte“, so Schuiteman.