Daten zu Einkünften fehlten

Der Angeklagte musste aber einräumen, dass ein Einkaufspreis von 250 Euro und ein Erlös von 400 Euro für eine bestimmte Menge Altmetall durchaus typisch war. Die Richterin ging insgesamt davon aus, dass die Einkünfte 5000 Euro weit überstiegen und niemals Mindestsicherung in genannter Höhe ausbezahlt werden hätte dürfen. Aufzeichnungen zu Einkünften führte der 39-Jährige aber nicht. Zur erschlichenen Mindesthilfe von 13.600 Euro kam Wohnbeihilfe in Höhe von 1460 Euro. Am Ende kam der geständige und unbescholtene Mann mit 1440 Euro Geldstrafe (zur Hälfte bedingt) wegen schweren Betruges davon. Die BH Kufstein wird das Geld zurückfordern. Der Angeklagte nahm sofort an und auch seine Frau atmete auf, als ihre Frage („muss er jetzt in den Knast?“) von Anwesenden verneint wurde.