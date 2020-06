Nach unserem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen als „Sperrstunden-Sünder“ gibt es jetzt erneut Aufregung um eine (einstige) Polit-Spitze der Republik: Ex-Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein tappte betrunken am Steuer ihres Autos in eine nächtliche Polizeikontrolle in Wien-Neubau - Führerschein weg!