Keinen Anlass zur Kritik an der Einrichtung selbst sieht die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz nach den neun seit Anfang Juni aufgetretenen Todesfällen in einem privat geführten Wiener Pflegewohnheim. Das Coronavirus sei „unverschuldet“ in das Haus getragen worden. „Es ist dann alles getan worden, um weitere Infektionen zu vermeiden“, meinte Pilz am Donnerstag.