Helga P. lebt in Wien, ist nach Operationen an Knien, Schulter und mehreren Eingriffen an der Wirbelsäule in ihrem Gehvermögen eingeschränkt. Und permanent auf zwei Stützkrücken angewiesen. Die 82-Jährige hat aufgrund ihrer 50%igen Behinderung einen Behindertenpass und bezieht ein Pflegegeld der Stufe 1. Sie hat zudem mehrere Male einen Parkausweis für Menschen mit Behinderung beantragt - jedoch immer ohne Erfolg. In einem Befund hielt Frau P.s Orthopäde unter anderem fest, dass ihr Gehvermögen deutlich unter 100 Metern liege.