Stornierung

Für den Besuch eines Konzerts in Graz hatte Sandra S. über ein Reiseportal ein Zimmer zu einem nicht stornierbaren Tarif in der steirischen Landeshauptstadt gebucht. Wegen Corona wurde die Veranstaltung jedoch abgesagt, eine Reise wäre der Leserin wegen der Quarantäne in Tirol auch nicht möglich gewesen. Das Kundenservice, bei dem die Leserin um Erstattung ihres Geldes bitten wollte, konnte Frau S. nicht erreichen und schrieb uns. Der Betrag wird von Booking.com nun vollständig erstattet.