Das Entwicklerstudio Fireflyworlds gibt in diesem neuen Trailer den Veröffentlichungstermin seines Burgenbau-Simulators „Stronghold Warlords“ bekannt. Ab 29. September dürfen PC-Spieler als virtuelle Burgherren in dem diesmal in Asien angesiedelten Strategiespiel hochgerüstete Festungen errichten und versuchen, den anstürmenden Truppen standzuhalten. Selbstverständlich schickt man auch die eigene Armee ins Feld und belagert feindliche Burgen mit teils exotischem Gerät wie explodierenden Ochsen.