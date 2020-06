Benannt wurde das Projekt der engagierten Sozialarbeiterin, das von Pater Georg Sporschill unterstützt wird, nach dem Propheten Elijah. Dieser wurde als Nothelfer vertrieben, trat mutig gegen Ungerechtigkeit auf. Raben haben ihn gefüttert, so am Leben gehalten - in Rumänien ist Rabe ein Schimpfwort für Roma. Immer vertrieben, stets ungewollt. Menschen am Rande Europas, und von Europa vergessen. Die Initiative hilft diesen Menschen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, betreibt u. a. eine Tischlerei, eine Landwirtschaft, eine Bäckerei, eine Hauswirtschaftsschule, eine Weberei, eine Fleischerei. Eine eigene Gärtnerei versorgt die Einrichtungen mit Gemüse.