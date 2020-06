Nur der Daumen „überlebte“ am Donnerstag einen schweren Arbeitsunfall in Prägraten in Osttirol: Ein Einheimischer (55) hatte in seinem Keller mit einer Maschine Holz geschnitten, als er plötzlich mit der linken Hand in das Sägeblatt geriet. Drei Finger wurden komplett abgeschnitten, einer teilamputiert.