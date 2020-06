Wenn Mag. Sabrina Terzer in den vergangenen Jahren etwas gelernt hat, dann ist es, das Leben so zu nehmen, wie es kommt und sich einer erträumten Zukunft nicht allzu sicher zu sein. Sie hat aber auch erfahren, dass Unerwartetes nicht immer nur schlecht sein muss, auch, wenn diese Erkenntnis lange dauerte sowie viel Disziplin und Tränen gekostet hat. „Als ich etwa 2005 plötzlich mein rechtes Bein nicht mehr richtig bewegen konnte, standen alle möglichen Ursachen im Raum: Vielleicht war ich so gestresst und ausgebrannt vom Studium, eventuell hatte sich ein Nerv eingeklemmt, oder es konnte auch die Schaufensterkrankheit in Frage kommen“, erinnert sich die Niederösterreicherin, die gerade ihren 40. Geburtstag feiert. „Als noch Krämpfe und Taubheit in den Oberarmen hinzukamen, überwies mich glücklicherweise eine Ärztin an einen Neurologen. Der stellte dann endlich die Diagnose ,Multiple Sklerose‘ - leider war da schon wertvolle Zeit vergangen!“ Die damals 25-Jährige war zwar schockiert, dennoch erleichtert - ihre zahlreichen Beschwerden hatte sie sich also nicht nur „eingebildet“. „Sofort beruhigte mich der Arzt damit, dass ich keine Angst vor dem Rollstuhl haben müsse, dieser läge noch in weiter Ferne“, erinnert sich die Sonder- und Heilpädagogin.