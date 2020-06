Während Österreich am Sonntag seine Grenzen zu Spanien öffnet, wird in dem Land auf der Iberischen Halbinsel heftig über die Anzahl an Corona-Toten gestritten. Spaniens konservativer Oppositionsführer Pablo Casado (PP) beschuldigte die sozialistische Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez am Mittwoch in einer parlamentarischen Kontrollsitzung, „16.000 Opfer zu verheimlichen“. Dem Vorwurf schlossen sich auch die Rechtspopulisten von Vox an.