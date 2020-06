Dass mit Rainer Pummer der sportliche Leiter von Fußball-Burgenlandligist Eltendorf letzte Woche sämtliche Funktionen beim SV zurückgelegt hat, ist symptomatisch für die Situation des Klubs. „Wir haben schon seit Herbst Probleme, genügend Leute zu finden, die die Arbeit im Verein machen“, seufzt Obmann Harald Gaal. In diesem Licht scheint die kürzlich publik gewordene Idee der Zusammenlegung des Vereins mit dem Nachbarn aus Heiligenkreuz nachvollziehbar. Der dortige HSV spielt in der 2. Liga Süd.

Wie genau es nun aber mit dem Eltendorfer Klub weitergehen soll, ist offen. Am Freitag sind die über 100 Mitglieder zu einer Versammlung geladen. „Wir haben schon vor der Corona-Pause die Karten auf den Tisch gelegt und bei einer Versammlung auch die Mitglieder gebeten, im Umfeld nach Leuten zu suchen, die im Verein mitarbeiten wollen. Leider hat das nichts gebracht und dann kam auch noch Corona“, so Gaal.

Auch der Nachwuchs hat mit Personalproblemen zu kämpfen: „Wir haben oft auch keine U23 stellen können. Das geht so einfach nicht mehr.“ Vier Szenarien für die Zukunft des Eltendorfer Fußballs sind aus heutiger Sicht möglich: „Ein Jahr den Spielbetrieb stilllegen, in die 2. Klasse gehen, mit Heiligenkreuz zusammenarbeiten oder ganz aufhören.“ Am Freitag sind die Mitglieder am Wort.