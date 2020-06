Brauchtum, ländliche Gewohnheiten und Traditionen haben in Neumarkt nach wie vor Bestand - von Anfang an war die Gemeinde fester Bestandteil des Salzburger Bauernherbstes. Wer Traditionen und Landleben so richtig spüren möchte, hat während des Bauernherbstes, in der jungen Stadt am Wallersee genügend Gelegenheiten dazu.