Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte den Schuldspruch des zweifachen Judo-Olympiasiegers bereits im April bestätigt, nun war am OLG über die Strafberufung verhandelt worden. Der Strafrahmen reichte von einem bis zu zehn Jahren. Verteidiger Bernhard Lehofer hatte zahlreiche Milderungsgründe vorgebracht. So sei die lange Verfahrensdauer von drei Jahren nicht mildernd gewertet worden. Sein Mandant hätte sich letztlich deswegen in einer Kurzschlusshandlung zur Flucht entschlossen. „Man sollte ihn nicht nur an diesen Taten, sondern an seinem Lebenswerk messen“, brachte der Jurist vor. Es gebe kaum jemanden, der dem österreichischen Sport so viel gegeben und Tausende Kinder zu Bewegung animiert habe. „Ich bitte, das Gesamtpaket Seisenbacher zu würdigen und nicht nur für das, wofür er verurteilt wurde“, sagte der Verteidiger. Zudem seien ihm seine Opfer teilweise noch gewogen.