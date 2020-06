Der Ibiza-U-Ausschuss dürfte nicht das gesamte von der Justiz sichergestellte Videomaterial erhalten. Darauf lassen Aussagen von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) schließen. Sie verwies am Donnerstag darauf, dass dem Ausschuss alles vorgelegt werden muss, was von „zumindest abstrakter Relevanz“ für die Untersuchungen ist, aber: „Nicht alles in diesen sieben Stunden ist abstrakt relevant.“ Die Opposition fühlt sich vor den Kopf gestoßen und reagierte mit harscher Kritik.