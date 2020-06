Zu einem Einsatz in der Gemeinde Friesach mussten Donnerstagfrüh die Feuerwehren von Metnitz, Grades, St. Salvator und Murau mit 35 Mann ausrücken. Auf einer Forststraße in Metnitz-Auen war eine selbstfahrende Forstmaschine in Brand geraten. Das Fahrzeug wurde gelöscht, verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt 15.000 Euro.