Wiener Rapper verfolgt seine Ziele mit neuem Hit

Selbstbewusster Hip Hop mit Club Charakter trifft in „Jahwe“ auf ein elektronisches Instrumental. Nichts für jene, die ruhig sitzen bleiben wollen. „Der Beat des Franzosen Martin Purcell trifft voll den Zeitgeist“ ist sich Freeman sicher. Dazu kommt der treffsichere Flow von dem Wiener selbst, welcher sich fast unbemerkt in einen Refrain steigert, der nicht nur Club-Liebhaber in Stimmung bringt. In dem Musikvideo wurde versucht, das Bild der Frau in der Rapszene umzudrehen. Korkenknallen bei der Champagner-Dusche, Geldregen im Club oder Zertrümmern eines Flat-Screens: Frau legt in „Jahwe“ Hand an.