Stellt sich noch die Frage des Datenschutzes. Personendaten sind bekanntlich sehr begehrt, dementsprechend groß ist die Missbrauchsgefahr. Klocker und Blank betonen daher, dass das Thema auf kommunaler Ebene - anders als etwa bei Google oder Facebook - sehr ernst genommen werde: „Die erhobenen Daten haben keinen Personenbezug und sind daher kein Eingriff in die Privatsphäre. Sie dienen lediglich als evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen.“ Mehr noch: Der Bürger bekomme nun einen Einblick in Prozesse, welche bisher in der Regel hinter den Kulissen abgelaufen sind: „Über dieses Mehr an Transparenz und Information wird so am Ende auch Vertrauen geschaffen.“