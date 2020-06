Koordinatoren für Regionen

Neben den Eigentümervertretern waren am Mittwoch auch Vertreter der Stadt, des Landes Steiermark und der Tourismusbranche zu Gesprächsrunde geladen. Am Ende einigte man sich auf einen Dialogprozess. Zunächst sollen für sechs Mountainbike-Kleinregionen um Graz (Schöckl, Rannach, Platte, Plabutsch/Buchkogel, Plesch) Koordinatoren bestimmt werden, die in Kontakt miteinander in den einzelnen Gebieten Bewusstseinsbildung bei Bevölkerung und Eigentümern betreiben sollen. Als Leiter des Radprojektes der Stadt Graz fungiert der Mountainbike-Verantwortliche beim steirischen Radsportverband, Jürgen Pail. Ein Zeitrahmen wurde nicht festgelegt, weitere Treffen sollen laut Wildling regelmäßig stattfinden.